Nibte: ‘Aanhouding van Kappalani en Wan Ede heeft niets te maken met beef’

De rap artiesten Orlando W. bekend als ‘Kappalani’ en Kevin B. bekend als ‘Wang Ede’ zijn in verzekering gesteld voor de duur van zeven dagen. Dat wordt bevestigd door hun advocaat Maureen Nibte. Volgens haar heeft hun aanhouding door de politie in Suriname niets te maken met een zogenoemde ‘beef’ tussen de twee.

Wang Ede was bezig met een ‘clipshoot’ waarbij enkele toeschouwers meekeken. Op enig moment overhandigde één van de toeschouwers hem een vuurwapen, waarbij hij werd ge-hyped om hiermee in de lucht te schieten. De artiest liet zich meeslepen met de hype van de toeschouwers en schoot enkele malen in de lucht. Hierna gaf hij het wapen terug.

De handelingen van de verdachte werden digitaal vastgelegd en kwamen in handen van de Surinaamse politie. De artiesten werd opgepakt en ingesloten.

Bij Orlando W werd er een vuistvuurwapen aangetroffen. Beide artiesten zijn reeds geruime tijd in een heftige beef met elkaar op social media. De advocaat benadrukt dat de aanhouding van haar cliënten niks te maken heeft met de beef tussen hen beide. De ruzie is inmiddels ook al bijgelegd.

De advocaat is van mening dat beide artiesten, die steeds populairder worden, moeten leren omgaan met hun populariteit en met social media. Hun muziek carrière wordt steeds onderbroken door persoonlijke issues die hun carrière schade kunnen berokkenen