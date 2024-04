Kinderhuis Zout der Aarde in brand gevlogen

Kinderhuis Zout der Aarde is vanmiddag in brand gevlogen aan de Lolastraat in Suriname. Er was sprake van een enorme vlammenzee en het gebouw is compleet verwoest.

De uitgerukte brandweer probeerde direct met man en macht het vuur onder controle te krijgen.

Op het moment van schrijven had de Surinaamse brandweer de brand onder controle (foto). De oorzaak van de brand is nog onbekend. Nadere berichtgeving volgt.