Kappalani aangehouden voor overtreding vuurwapenwet

De politie in Suriname heeft de afgelopen 24 uur twee verdachten aangehouden voor illegaal vuurwapenbezit. Een van hen is de 31-jarige Orlando W. alias ‘Lando Kappalani’, meldt de politie van regio Paramaribo.

Omstreeks 21.00 uur werd eerst de 37-jarige Kevin, B. alias ‘Wan Ede’ aangehouden voor onverantwoordelijk vuurwapengebruik. Hij werd al geruime tijd opgespoord.

In een video die op social media viraal ging is te zien hoe Kevin met een vuistvuurwapen in de lucht schiet zonder daarbij rekening te houden met de veiligheid van de buurt.

Even later werd ook ‘Kappalani’ aangehouden voor overtreding van de vuurwapenwet, meldt de Surinaamse politie.

Beide verdachten werden aan de afdeling Kapitale Delicten overgedragen voor de voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie.