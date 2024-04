43-jarige Marvin uit Den Haag al twee weken vermist

Begin deze maand plaatste de familie van de 43-jarige Marvin Kathusing een oproep, omdat hij vermist werd. Nu twee weken verder is er ondanks alle zoek inspanningen nog steeds geen spoor van hem te bekennen. De politie en de familie vragen om mee te helpen zoeken.

Marvin is sinds dinsdag 2 april 2024 te 08.00 uur vermist uit Den Haag, waar hij het laatst is gezien in de omgeving van de Vruchtenbuurt. Mogelijk is hij vanuit de Mangostraat vertrokken in de richting van Laakkwartier, Den Haag.

Hij is te herkennen aan zijn stevige postuur en is gekleed in een donkere sportbroek, donker shirt en zwarte gympen met witte kenmerken/zool. Hij verplaatst zich mogelijk lopend.

“Marvin als dit bericht jouw bereikt: Je hoeft niet bang te zijn, we zijn niet boos en we kunnen je helpen. Neem alsjeblieft contact op met je moeder ze wacht op jou” schrijft de familie vandaag.

Alle tips helpen mee en kunnen jullie doorgeven aan de politie 0800-6070.