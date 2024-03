In mensenhandel zaak aangehouden inspecteur in vrijheid gesteld

Een inspecteur bij de Surinaamse politie, die in Nickerie was aangehouden in een zaak betreffende mensenhandel c.q. mensensmokkel en een illegaal bordeel, is vandaag op last van het Hof van Justitie in Suriname in vrijheid gesteld.

Dit bevestigt advocaat Chandra Algoe desgevraagd aan Waterkant.Net.



Algoe en collega advocaat John Moerahoe hadden elk een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij het Hof. Op basis van de argumenten die de advocaten naar voren brachten werd besloten de inspecteur R.C. onmiddellijk in vrijheid te stellen.



Eerder werd in deze zaak de 42-jarige partner van de inspecteur tevens eigenaresse van een bardancing door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld. De vrouw van Braziliaanse komaf wordt verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en het houden van een bordeel.

Gaande het onderzoek is de inspecteur op woensdag 20 maart ingerekend. Op verzoek van zijn advocaten mag de inspecteur naar huis.