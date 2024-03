Braziliaanse vrouw verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en runnen bordeel

Afgelopen weekend hebben leden van de afdeling Trafficking In Person in Suriname (TIP) een controle uitgevoerd bij een bardancing in Nickerie.

De controle werd gedaan in verband met een onderzoek waarbij meerdere aangiftes werd gedaan over de gang van zaken in het pand.

In belang van het onderzoek werd de 42-jarige eigenares E.O. naar Paramaribo overgebracht ter voorgeleiding. De vrouw van Braziliaanse komaf wordt verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en het houden van een bordeel.

Gaande het onderzoek werd ze als verdachte aangemerkt en in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.