Politie inspecteur Nickerie aangehouden in zaak illegaal bordeel

De afdeling Trafficking in Person (TIP) van het Korps Politie Suriname, heeft woensdag de inspecteur van politie R.C. in Nickerie aangehouden voor mensenhandel c.q. mensensmokkel.



Eerder was in deze zaak zijn 42-jarige partner tevens eigenaresse van een bardancing door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld. De vrouw van Braziliaanse komaf wordt verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en het houden van een bordeel.

Gaande het onderzoek is de inspecteur gisteren ingerekend.

Beide verdachten zijn hangende het onderzoek wegens mensenhandel, mensensmokkel en het houden van een bordeel in verzekering gesteld.