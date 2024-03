Gewapende roofoverval op winkel: twee verdachten ingerekend

Vier criminelen hebben donderdagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd op een winkel aan de Commissaris Simonspolderweg in Suriname.

De daders stormden de winkel binnen. Volgens de winkelier waren ze gemaskerd en gewapend. Onder bedreiging maakten de mannen de dagopbrengst, een mobiele telefoon en nog wat andere goederen buit.

De Surinaamse politie, die al gauw de informatie binnen had, slaagde er in om twee van de rovers kort daarna in te rekenen.

Aan de opsporing van de andere twee voortvluchtige verdachten, die er met de buit vandoor gingen, wordt gewerkt.