29-jarige Shanine als arts afgestudeerd aan de universiteit in Cuba

De ambassade van de Republiek Suriname in Cuba heeft donderdag 21 maart bekend gemaakt dat de Surinaamse studente Shanine Nirmala Anushka Gowricharn onlangs is afgestudeerd aan de universiteit in Cuba.

De 29-jarige Shanine studeerde op 29 januari 2024 af en behaalde de graad van arts aan de Universiteit voor Medicinale Wetenschappen in Cuba.

“Wij zijn trots op al onze Surinaamse studenten die zich door deze ongewone tijden heen hebben gevochten en hen enthousiast hebben gemaakt om aan een nieuw hoofdstuk in het leven te beginnen” zegt de ambassade.