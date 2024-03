Dasai geeft uitleg over stopzetting toestemming aan mennonieten

De ministeries van ROM, LVV, GBB en ROS hebben volgens ROM-minister Marciano Dasai een advies uitgebracht op basis waarvan er een regeringsbesluit is genomen om mennonieten voortaan geen toestemming meer te geven om economische activiteiten in Suriname uit te voeren.

“En als we praten over een pilotproject dan worden mais en soja verbouwd in hoog gelegen gebieden. De kustvlakte is niet gepast voor deze gewassen. Er is ook geen plan van het voorgesteld pilotproject en het natraject gepresenteerd. Hoeveel grond is er minimaal nodig om te kunnen starten de komende drie jaren en hoe ziet het traject na die drie jaren uit?”, stelde Dasai donderdag bij de verdere behandeling van de wijziging van de Milieu Raamwet in De Nationale Assemblee (DNA).

Dasai merkte dat er een opportunity and threath analyse is uitgevoerd, waarin een overzicht is gegeven van de kansen en bedreigingen. De kansen: de mennonieten hebben in andere landen bewezen dat ze in staat zijn de agrarische sector te ontwikkelen. Ze hebben financiële daadkracht, zijn zeer ervaren en deskundig met name in het verbouwen van mais en soja en ze werken lange uren. Ze zijn in staat de landelijke productie te verhogen en export te stimuleren. Echter zijn de bedreigingen als volgt: mennonieten zijn internationaal bekend vanwege de hoge mate van ontbossing in zowel beschermde natuurgebieden en inheemse gebieden die gepaard gaat met hun agrarische activiteiten.

Volgens een recent artikel door het MAAP, die het Amazonegebied in Peru monitort, hebben mennonieten in Peru gezorgd voor 34% van de totale ontbossing in de periode januari 2022 t/m augustus 2023. “Dus binnen 1 jaar hebben ze 2426 hectare ongecontroleerd ontbost”, zei de minister. De beeldvorming van de mennonieten in andere landen heeft heel veel invloed gehad op de geloofwaardigheid van niet alleen de reeds ontwikkelde, maar ook de toekomstige carbon credits uit het Surinaamse REDD+ programma. Er moest eigenlijk eerst een milieueffectenanalyse en een simulatie zijn uitgevoerd.