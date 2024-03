Parmessar aan Dasai: “Na war ye suku en unu ne frede war”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft zich donderdag behoorlijk gestoord aan de manier waarop ROM-minister Marciano Dasai een sneer gaf op de werkwijze die exponenten van de NDP, waaronder ook Stephen Tsang, tijdens de vorige regeerperiode hebben gehanteerd.

Dasai, die meerdere keren door parlementsvoorzitter Marinus Bee erop werd gewezen om de gestelde vragen zakelijk te beantwoorden, ging verder op deze gedragslijn en zei op een gegeven moment dat we in Suriname ondertussen ook mogen meemaken in welke gerechtelijke procedures een gewezen president is verwikkeld. Aangezien hiermee gedoeld werd op de voorvluchtige ex-president en NDP-leider Desi Bouterse, werd deze laatste opmerking voor Parmessar te veel.

“De minister moet de vragen beantwoorden en niet zich gaan verschuilen achter wat toen is gebeurd en welke groep wat in het parlement heeft gedaan. Laat hij zakelijk op die dingen ingaan, want wij kunnen ook een politiek antwoord geven hier! De minister gaat heel ver! Hij moet de zaak technisch beantwoorden en niet met politieke pietpraatjes hier komen! Zo kunnen we niet hier behandeld worden door een minister. Dit gaan we niet accepteren. Met zo een houding van een minister dan na war ye suku! En unu ne frede war!”, zei Parmessar.

Op de agenda stond de wijziging van de Milieu Raamwet. Bee merkte op dat er geen ruimte is om war (oorlog) te voeren in De Nationale Assemblee. “Hier zijn we gekomen om te werken”, benadrukte de DNA-topman.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi merkte op niets mis te zien in de manier waarop de minister de vragen heeft beantwoord. Hij spoorde de bewindsman zelfs aan om op de ingeslagen weg door te gaan. “De minister is zakelijk bezig! De minister is zakelijk bezig! En wanneer die minister zakelijk bezig is, dan komt het pijnlijk over bij mensen. Maar wie de bal kaatst moet hem terugverwachten”, aldus Jogi die met zijn reactie Bee ertoe dwong om de vergadering voor enkele ogenblikken te schorsen.

Na de hervatting vroeg hij de leden om meer sportiviteit te tonen en de wet constructief verder te behandelen.