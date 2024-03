Defensie spreekt bericht over beschieting militaire post Dalian door Braziliaanse rovers tegen

Het Surinaamse ministerie van Defensie heeft vandaag in een persbericht ongekend hard uitgehaald naar D-TV Express, naar aanleiding van een door het medium gepubliceerd bericht. D-TV heeft het in het bericht over ’toenemende onveiligheid’ en zegt dat een militaire post in Dalian beschoten is door veronderstelde Braziliaanse rovers.

Defensie Suriname noemt het in het persbericht een ‘sensatiebericht dat getuigt van amateuristische journalistiek’ en zegt verder: “Een fundamenteel journalistiek principe is het hoor- en wederhoorprincipe. Dit sensatiebericht, afkomstig van een Surinaams medium, draagt op geen enkele wijze bij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de Surinaamse bevolking en getuigt van amateurisme.”

De leiding van de Defensieorganisatie zegt in het persbericht verder dat in tegenstelling tot wat wordt beweerd in de sensatieverhalen van post Brownsweg, is gebleken dat het gaat om vermoedelijke kabeldieven die zijn beschoten door burgers van het mijncomplex van het bedrijf Dalian (30 minuten verwijderd van het centrum van Brownsweg).

Deze dieven hebben teruggeschoten, waarop de aanwezige militairen gelegerd op het zelfde mijncomplex dachten dat er op hen geschoten werd en daardoor met vuur hebben beantwoord.

“Wij nemen dit circulerende bericht zeer serieus. Veiligheidsinstanties vervullen een uiterst belangrijke rol in het garanderen van de veiligheid van de gehele gemeenschap. Iedere burger draagt hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid, evenals andere organisaties zoals mediabedrijven” aldus Defensie in een persbericht.