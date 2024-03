Politie zoekt ene ‘Pastoor Sivion’ die zogenaamd geld laat inzamelen voor Kennedy Stichting

De politie in Suriname is gestart met de opsporing van een man die wordt aangeduid als ‘Pastoor Sivion’. Hij zou twee mensen hebben ingezet, die op verschillende locaties geld inzamelen voor goede doelen en het geld vervolgens moeten afdragen aan deze Pastoor.

De zaak kwam aan het licht nadat de politie van Houttuin afgelopen dinsdag een 47-jarige vrouw en een 15-jarige jongen aanhield. Ze waren bezig geld in te zamelen bij een supermarkt zonder in het bezit te zijn van een daarvoor bestemde vergunning.

Volgens de Surinaamse politie benaderden de twee bezoekers van de supermarkt met handgemaakte kleurkaarten variërend tussen SRD 5,- en SRD 100,- en vertelden het verhaal dat de kinderen van de Kennedy Stichting het zwaar hebben en geen brood hebben om te eten.

De directeur van de Kennedy Stichting, Mw Welzijn-Overeem, die toevallig in de supermarkt aanwezig nam zulks waar en schakelde de politie in, daar zij noch het bestuur van de stichting op de hoogte zijn van deze inzamelingsactie en de verdachten in kwestie ook niet kennen.

Het tweetal werd aangehouden met in hun bezit een aantal kleurkaarten en twee grote blikken spaarpotten. Een aantal van de kleurkaarten waren reeds door donateurs gekleurd.

Bij een ondervraging verklaarde het tweetal afzonderlijk, dat zij de inzamelingsactie in opdracht van ene Pastoor Sivion al ruim zes maanden uitvoeren. Zij worden door hem op verschillende locaties afgezet en na geld te hebben ingezameld wordt het aan hem afgestaan.

De politie van Houttuin heeft verdachten Anitakoemarie, B. (47) en Stevano, E. (15), na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie, terzake oplichting in verzekering gesteld.

De kleurkaarten en de twee grote blikken spaarpotten met geld zijn ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen en een opsporing van de genoemde ‘Pastoor Sivion’ is op touw gezet.