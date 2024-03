Atencio gelooft niets van achtervolgingsverhaal Sampie

Activist en politicus Martin Atencio gelooft niets van het verhaal van ABOP-parlementariër Edgar Sampie, die eerder gesteld heeft dat er iemand belast is om hem te volgen c.q. achtervolgen voor zijn kritische houding in de Pan American case.

“Mi ne bribi neks, want ze zijn allemaal één pot nat”, zei Atencio op Culturu TV. De politicus, die Sampie eerder niet integer en een corrupteling heeft genoemd, voerde aan dat de ABOP’er als pion door vicepresident tevens ABOP-lieder Ronnie Brunswijk is ingezet om de VHP aan te vechten, maar dat de parlementariër uiteindelijk met deze case erop uit was om zijn naam te maken.

Hij vermoedt dat Sampie uiteindelijk door zijn eigen mensen is tegengewerkt. Frappant volgens Atencio is in het parlement enkele weken terug onthuld dat de partijgenoot van Sampie, Geneviévre Jordan, zelf ook in één van deze huizen van Pan American woont. “Sampie srefi ben biging nanga Pan American toch. Pe Sampie de now? A kon nanga omeni papira”, aldus Atencio.

De activist noemt onder andere ook de houding van vp Brunswijk die in deze case steeds deed alsof hij niets afwist. “Altijd e klage, hij had een probleem met het beleid, terwijl hijzelf ook onderdeel is van het beleid. Dan stuurt hij zijn pionnen als Sampie en andere DNA-leden om de VHP en andere partijen aan te vechten. En achteraf zegt Brunswijk dat hij een goede samenwerking heeft met de VHP. Still going strong. Het is gewoon bs. 80% van deze mannen liegen en van de overige 20% twijfel je nog”, aldus de activist.

Atencio merkte ook op twijfels te hebben in het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname om een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) te vorderen. Hij vraagt zich af hoe dit kan, terwijl geen enkele verdachten in beeld zijn gebracht.

“Een gvo zonder verdachten? We zijn gek in dit land. Een gvo zonder verdachten kan zeker een jaar tot twee jaren in beslag nemen. We naderen de verkiezing toch? Dus men wil die zaak uitrekken. En als ze de verkiezing winnen, dan dow kiri a tori. Als ze de verkiezing niet winnen, bet your life: De Haan en Bissessar, a sem sani o vinden plaats”, aldus Atencio.