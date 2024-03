Winkelier mishandeld en beroofd te Uitkijk

Zeven criminelen hebben maandagavond rond 21.00 uur een roofoverval gepleegd op BCC Supermarket aan de mr. P. Chandishawweg in Suriname.

De winkelier werd daarbij mishandeld en beroofd van onder andere geld dat hij bij zich had. De exacte buit is nog onbekend. De criminelen deden de plaats aan met een auto en vertrokken ook ermee.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De winkelier bloedde in zijn gezicht en de ambulance werd ingeschakeld.

Het verplegend team heeft het slachtoffer ter plekke behandeld en niet afgevoerd. De man gaf aan dat hij zijn huisarts dinsdagochtend zal bezoeken.

Vernomen wordt dat de vluchtauto inmiddels is aangetroffen en in beslag is genomen. De Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.