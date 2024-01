‘Aron Winter geen bondscoach meer van Natio Suriname’

Voetbaltrainer Aron Winter is geen bondscoach meer van het nationaal voetbalelftal van Suriname: Natio. Dat heeft sportjournalist Desney Romeo vanmorgen bekend gemaakt.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Romeo werd Winter eind november door de Surinaamse Voetbalbond (SVB) aangeschreven dat zijn contract niet wordt verlengd.

“Vanuit de SVB is dit nieuws nooit gebracht. Wat is de reden dat dit niet is gebeurd? Wie wordt het volgende slachtoffer?” schrijft Romeo op Facebook.

Aron Mohammed Winter werd in maart 2023 in Suriname officieel gepresenteerd als de bondscoach van Natio. Hij was in september 2022 al aangetrokken als interim-bondscoach, als opvolger van Stanley Menzo.

Zowel de SVB als Natio hebben officieel (nog) niets hierover naar buiten gebracht. De redactie van Waterkant.Net verneemt van bronnen dichtbij Natio dat Winter dit bericht zelf bevestigd zou hebben bij Romeo.

UPDATE: Bies Kali, directeur Technische Zaken bij de SVB, heeft bevestigd dat de samenwerking met Aron beëindigd is.