Verdachten brute woningoverval op bejaarde vrouw aangehouden

De politie in Suriname heeft drie mannen aangehouden in verband met de brute woningoverval op een bejaarde vrouw in haar woning aan de Sir Winston Churchillweg.

Beelden hiervan werden kort na de overval gedeeld door het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) die een opsporing van de mannen had gelast (onder).

De mannen zagen kans de woning te betreden via de achterdeur, die niet op slot was. De 83-jarige vrouw die slecht ter been is moest met lede ogen toezien hoe haar spullen waaronder een televisie, een mobiele telefoon en nog nader op te geven goederen werden weggenomen.

De verdachten verlieten de plaats daarna in een grijs gelakt Mark X.

Na goed speurwerk werden de verdachten X.V.(23), A.K.(34) en J.H.(23) binnen enkele uren na de overval in beeld gebracht en aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Het voertuig waarmee de verdachten het strafbaar feit hadden gepleegd is samen met een deel van de buit achterhaald en in beslag genomen in belang van het onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.