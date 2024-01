Drie woningbranden in drie dagen geregistreerd

In drie dagen tijd zijn er reeds drie woningbranden geregistreerd in Suriname. Bij een van ze is er zelfs een dodelijk slachtoffer geëist.

Op woensdag 3 januari werd omstreeks 18:00 uur brand gemeld aan de Rijsdijkweg nummer 274. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand in een hoogbouwwoning aan. De vermoedelijk oorzaak is een grasbrand die oversloeg naar de woning en deze volledig in de as legde.

Op zaterdag 6 januari greep omstreeks 20.00 uur een uitslaande woningbrand aan de Sapakarastraat nummer 31 meedogenloos om zich heen en eiste daarbij het leven van een 24-jarige vrouw. Het slachtoffer is dochter van journalist Naomi Hoever. De woning is volledig afgebrand.

Eerder op die dag brak er omstreeks 17:30 uur ook brand uit aan de Marlenesteeg nummer 3. Bij aankomst werd de brandweer geconfronteerd met een binnenbrand. Het ging om een laagbouwwoning die is omgebouwd tot een appartement. Het pand is van binnen helemaal door de brand verwoest.