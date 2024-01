VIDEO: 83-jarige bejaarde vrouw in woning overvallen

Drie criminelen hebben zondag op klaarlichte dag een 83-jarige, hulpeloze bejaarde vrouw in haar woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname overvallen.

Het slachtoffer dat slecht ter been is, heeft geen letsel opgelopen.



Volgens de vrouw waren de daders niet gemaskerd en ook niet gewapend. Ze zijn via de achterdeur, die niet op slot was, binnengedrongen en waren op zoek naar geld en sieraden.

De woningoverval is gefilmd met een beveiligingscamera. Op de beelden zijn twee mannen te zien. Eentje pakt de arme vrouw van achtereen vast:

De buit betreft een televisie toestel, een mobiele telefoon en nog nader op te geven goederen. Na de daad verlieten de rovers de plaats in een grijze Toyota Mark-X.

De politie van Domburg is na de overval ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.