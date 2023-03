VIDEO: Aron Winter officieel gepresenteerd als bondscoach van Suriname

Aron Mohammed Winter is vandaag in Suriname officieel gepresenteerd als de bondscoach van het Surinaamse nationaal voetbalelftal. Winter werd in september vorig jaar al aangetrokken als interim-bondscoach, als opvolger van Stanley Menzo.

Winter is een voormalige Nederlandse professionele voetballer en huidige voetbalcoach. Hij werd geboren op 1 maart 1967 in Paramaribo, Suriname, maar groeide op in Nederland.

Hij begon zijn professionele carrière als voetballer in 1986 bij Ajax Amsterdam. Hij speelde als middenvelder en stond bekend om zijn technische vaardigheden en goede passing.

In 1992 verhuisde Winter naar Italië om te spelen voor Lazio Roma. Hij bleef daar tot 1996 en speelde in totaal 118 wedstrijden voor de club. In 1999 keerde hij terug naar Nederland om te spelen voor Ajax, waar hij nog drie seizoenen doorbracht voordat hij zijn professionele carrière afsloot in 2002.

In 1998 ontving Winter de Orde van Oranje-Nassau, een koninklijke onderscheiding, voor zijn bijdrage aan het Nederlandse voetbal. Hij wordt ook beschouwd als een van de beste Nederlandse voetballers van zijn generatie.

Na zijn actieve carrière als voetballer werd Winter voetbalcoach.