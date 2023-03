Parlement Suriname bespreekt wijziging kiesstelsel met activisten

Binnen één week ‘de wijziging van het kiesstelsel’ in een openbare vergadering te behandelen is haast onmogelijk. Dit heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B bekend gemaakt aan de activisten, Marge Getrouw en Marcel Oostburg. De twee activisten zijn ontvangen door de parlementsvoorzitter en ondervoorzitter, drs. Dew Sharman.

Oostburg zegt dat het hem is opgevallen dat de politieke partijen niet op één lijn zijn. Dit is van belang, gezien er twee derde meerderheid nodig is om de wet aan te nemen. Getrouw constateert dat er vanuit de overheid geen goede communicatie plaatsvindt naar de samenleving toe. Dit zorgt voor steeds meer wantrouwen in de burgerij.

“We kunnen niets behandelen als we geen conceptwet binnen hebben. De regering is aan zet, maar het parlement heeft niet stil gezeten. We hebben een commissie ingesteld en de juristen gevraagd de wet te analyseren en met wetgevingsvoorstellen te komen”, houdt voorzitter Bee, de aanwezigen voor.

Hij vraagt de activisten hun ultimatum, dat het parlement, de wet binnen één week moet behandelen, in overweging te nemen.

Sharman zegt dat er altijd ruimte bestaat voor een betere communicatie. Hij geeft aan dat het traject dat is ingezet bekend is bij alle politieke partijen. Aan de twee activisten is er een presentatie verzorgd over het tot stand komen van een wet.(Bron: De Nationale Assemblée)