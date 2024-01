Opschorting van uitvoering vonnis in 8 decembermoorden zaak gevraagd

In Suriname heeft een nieuw advocatenteam van de veroordeelden in de 8 december strafzaak, vandaag opschorting gevraagd van de uitvoering van het vonnis in deze zaak. Dat meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Volgens de krant bestaat het team uit de advocaten Murwin Dubois, Milton Castelen, Martin Misiedjan, Derrick Veira en Nailah van Dijk (dochter van Jennifer van Dijk-Silos) die handelen namens de veroordeelden Desi Bouterse, Benny Brondenstein, Ernst Geffrey, Stephanus Dendoe en Iwan Dijksteel. 

Ze stellen in de brief aan de autoriteiten, dat het uitgesproken vonnis in strijd is met het recht en de goede procesorde. Volgens hen zouden er in deze strafzaak eerder enorme juridische fouten zijn gemaakt.

Het verzoek tot opschorting danwel schorsing van de uitvoering van het vonnis, komt op de laatste dag dat het indienen van gratie mogelijk is.

Opmerkelijk is dat advocaat Irvin Kanhai in de brief niet wordt genoemd. dWT verneemt dat Kanhai onder druk staat om zich van deze zaak terug te trekken. Lees verder bij de krant.