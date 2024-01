Peuter in ziekenhuis na inname ecstasy

Een 2-jarig meisje in Suriname was zondag samen met haar ouders naar een cultureel feest te Brownsweg. Bij terugkeer naar de stad vertoonde het kind vreemd gedrag.

De ouders brachten hun dochtertje in allerijl naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Waterkant.Net verneemt dat daar uit onderzoek is gebleken dat het meisje ecstasy zou hebben ingenomen.

Na de constatering werd de politie gealarmeerd die de SEH aandeed voor onderzoek. Hoe de peuter aan de ecstasy is gekomen is nog niet duidelijk.

De 2-jarige is voor verdere medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is niet bekend.

Het onderzoek van de politie duurt voort.