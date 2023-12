Bende van maar liefst 17 man betrokken bij ontvoering en beroving; één neergeschoten

De gijzeling en roofoverval die afgelopen donderdag plaatsvond aan het Garnizoenspad in Suriname is gepleegd door een bende bestaande uit maar liefst 17 personen. Dat blijkt uit beelden van een bewakingscamera die hier op Instagram te zien zijn.

Op de beelden is te zien dat er een busje is gestopt. Uit dat busje komen er gemaskerde mannen aangerend, waarvan sommigen gewapende zijn. In totaal gaat het om 17 mannen. Ook het gegijzeld slachtoffer is te zien op de beelden.

Uit betrouwbare informatie blijkt dat de daders van plan waren een kluis van het gegijzelde slachtoffer weg te nemen, maar ze werden gestoord tijdens hun daad. Alerte security guards hoorden schoten afgaan waarna ze de Surinaamse politie in kennis stelden, die meteen actie ondernam.

Toen de sterke arm op de plaats van delict aankwamen vond er een schotenwisseling plaats tussen de politie en de rovers. Een verdachte, de 34-jarige Leandro G. (foto), werd later in de bosschage aangetroffen met een schotwond in zijn been. Hij blijkt een bekende van de politie te zijn.



G. is momenteel onder politiebewaking opgenomen in het Academisch Ziekenhuis.



De politie van Kwatta heeft de zaak overgedragen aan Kapitale Delicten voor verder onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.