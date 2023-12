President Santokhi: “Elk verzoek dat het Openbaar Ministerie zou kunnen doen aan de regering, zullen wij honoreren”

De regering staat volgens president Chan Santokhi gereed om indien nodig het Openbaar Ministerie te ondersteunen bij het executeren van de vonnissen tegen Desi Bouterse en overige veroordeelden in het proces rond de 8 decembermoorden.

“De uitvoerende instantie voor het executeren van het vonnis is de procureur-generaal. Natuurlijk heeft de procureur-generaal de bevoegdheid om gebruik te maken van de werkarmen die ook de werkinstrumenten zijn van de regering. En elk verzoek dat het Openbaar Ministerie zou kunnen doen aan de regering, zullen wij in ieder geval ook honoreren en de ondersteuning ook geven aan het Openbaar Ministerie”, zei het staatshoofd vrijdag aan journalisten.

Santokhi voerde aan dat hij tot donderdagavond nog geen gratieverzoek heeft ontvangen en dat nu ook niet meer te verwachten nu de vonnissen al zijn betekend en het OM reeds in beeld is gekomen.

Aan de andere kant biedt de Grondwet ook de mogelijkheid aan personen die in detentie zijn om gratie aan te vragen. Volgens de president is er niet veel denkwerk wanneer zo een gratieverzoek binnenkomt, omdat de wet reeds aangeeft hoe zo een traject eruit ziet. Zo zal hij bij binnenkomst van zo een verzoek dit verzoek weer naar het Hof van Justitie sturen voor advies.

“Ik ga ervan uit dat je niet gewoon een brief krijgt met ‘ik wil gratie’. Ik ga ervan uit dat het goed onderbouwd en gemotiveerd is en dat er argumenten en overwegingen genoemd zijn. Al deze zaken gaan naar het Hof. Ik ga ervan uit dat het Hof met 1 zin gaat aangeven wat zij denkt. Ik verwacht dat het Hof ook naar alle aspecten, overwegingen en gronden gaat kijken. En dat ik dan op basis daarvan een advies krijg. En natuurlijk ga je als president samen met deskundigen naar het advies kijken en een besluit nemen welke past in ons rechtstaatgedachte en dat alle groepen een stukje genoegdoening krijgen”, aldus Santokhi.

De president vindt dat met deze zaak een periode is afgesloten, omdat deze zaak de Surinaamse samenleving al vele jaren heeft verdeeld in pro en contra groepen. Nu ligt het besluit daar. “Het is tijd nu voor herstel van de eenheid, heling van de samenleving, om weer te groeien naar natieversterking. Het is tijd nu om deze zwarte bladzijde in onze jonge geschiedenis als natie af te sluiten. Laten we starten met een nieuwe toekomst. Laten wij alle Surinamers bundelen om te gaan werken aan een nieuwe tijdfase”, aldus de president.

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie vandaag laten weten op 22 december 2023 de advocaat van de veroordeelden in de 8 december strafzaak een verzoek ingediend heeft bij het Openbaar Ministerie om conform artikel 486 van het Wetboek van Strafvordering, de uitvoering van de vonnissen vooralsnog op te schorten vanwege het voornemen om conform artikel 109 van de Grondwet jo 487 van het Wetboek van Strafvordering een gratieverzoek in te dienen bij de President van de Republiek Suriname.