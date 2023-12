Bericht over ontwapenen 50 commando’s door bevelhebber is fake

Een bericht dat de bevelhebber van het Nationaal Leger Suriname, kolonel Werner Kioe A Sen, leden van het Korps Speciale Troepen (KST) heeft laten ontwapenen, is niet waar. Dat meldt de leiding van het Surinaamse leger. In een persbericht van het leger komt het volgende naar voren:

“In tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd middels nepberichten is er geen enkele groep of eenheid van het Leger ontwapend vanwege vermoedelijk afwijkend gedrag of om wat voor andere reden dan ook. Zulke berichten verwijzen wij als organisatie daarom meteen naar het rijk der fabelen.

Integendeel is de integriteit van het Nationaal Leger in tact, omdat elk lid zijn of haar verantwoordelijkheden kent.

Ook met betrekking tot een officier die vastzat vanwege zijn rol als voormalig beveiligingspersoon van de vorige president Desire Delano Bouterse, kan gesteld worden dat de bedenkers van dit verhaal duidelijk uit zijn op misleiding van de samenleving. De betreffende officier was gearresteerd op gronden die aanzienlijk verschillen van wat wordt beweerd. Het Nationaal Leger is een professionele organisatie, waarop diverse wetten van toepassing zijn die de leden dienen te respecteren.

Voorts is het Nationaal Leger Suriname als onderdeel van de Defensieorganisatie er op gebrand te werken conform het internationaal recht, humanitair recht en andere internationale verdragen.

Dankzij het internet en de nieuwe technologieën kan heden ten dage vrijwel iedereen nepnieuws maken en elke vorm van valse informatie verspreiden, vaak met misleiding als beoogd doel. Laten wij als samenleving hiervoor waken en de bronnen van zulke berichten eerst verifiëren en op echtheid toetsen, alvorens over te gaan tot verdere verspreiding.

De Bevelhebber van het Nationaal Leger,

Kol. W. Kioe A Sen