Vermoedelijke brandstichter mishandeld, gegijzeld en naar politie gebracht

Twee mannen hebben zich vanmorgen aangemeld bij politie Jarikaba, met een verdachte die vermoedelijk een auto in brand probeerde te steken. Dit gebeurde donderdagavond aan de Jarikabaweg in Suriname.



Volgens de aangever B.M. (26) was hij met zijn voertuig bij zijn vriend F.H. aan de Jarikabaweg. Op een gegeven moment ontdekte hij dat er rook onder zijn auto vandaan kwam. Hij nam een kijkje en zag vuur die hij meteen bluste.



Hij kreeg het vermoeden dat de vermeende verdachte Rabinder K., die ook in de buurt woonachtig is, de brand zou hebben gesticht. Dit vermoedt hij omdat hik eerder in een woordenwisseling met Rabinder was geraakt.



De aangever en zijn vriend reden na het blussen naar de woning van Rabinder. Ze mishandelden hem op zijn woonadres. Na de mishandeling reden ze weg. Rond 04.00u reden beide mannen wederom naar de woning van de vermeende verdachte. Ze mishandelden hem weer.

Vervolgens bonden ze hem aan zijn handen en voeten met een stuk touw. Hij werd daarna in de kofferbak geplaatst. De aangever en zijn vriend reden richting de Uitkijkbrug. Onderweg lukte het de vermeende brandstichter om zich los te krijgen. Hij begon hard tegen de achteruit te slaan, waarna de aangever zijn auto tot stilstand bracht.



Op dat moment ging een voorbijganger langs die de situatie zag. Om problemen te voorkomen besloten ze de vermoedelijke brandstichter naar de politie te brengen. Bij de politie van Jarikaba aangekomen werd het duo meteen aangehouden.



De vermeende verdachte is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Hij vertoonde verwondingen vanwege de mishandeling.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het duo wel dan niet in verzekering worden gesteld.