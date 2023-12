Lichten ‘Enchanted Christmas Forest’ en grootste kerstboom van Suriname aangemaakt

De Surinaamse president en de first lady hebben vrijdagavond 22 december officieel de lichten aangemaakt van de Enchanted Christmas Forest. Onderdeel daarvan is de grootste kerstboom van Suriname, centraal op het Onafhankelijkheidsplein

President Santokhi is ingenomen met de prachtige transformatie van het plein, versierd met een torenhoge kerstboom en een overvloed aan lichtjes. Dit grootse spektakel is georganiseerd met de bedoeling iedereen in de kerstsfeer te brengen, zodat ze de vreugde en verwondering kunnen ervaren die de lichtjes van Kerstmis met zich meebrengen.

“Het licht moet blijven branden in onze harten,” aldus het staatshoofd.

Dit jaar is de Enchanted Christmas Forest uitgebreid met een carrousel. Volgens de first lady is dit een spannende attractie voor de kinderen, die zich helemaal kunnen vermaken en genieten ervan. De bedoeling is om het lichtjespark steeds uit te breiden.

“Twee jaar terug ontstond het idee om de Enchanted Christmas Forest op te zetten en nu is het niet meer weg te denken,” zegt de first lady.

Gezinnen, maar vooral de jeugd en kinderen moeten een centrale plek hebben om leuke kerstfoto’s te maken en het kerstgevoel aan te wakkeren. De Enchanted Christmas Forest blijft tot en met 3 januari 2024 voor de gemeenschap toegankelijk.