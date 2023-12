Patiënt bedreigt arts met de dood en vernielt kantoordeur

Een arts in het verzorgingsgebied van politie Meerzorg is op vrijdag 15 december met de dood bedreigd door een patiënt van hem. Op maandag 18 december is de arts naar de politie toegestapt om aangifte te doen, meldt de politie van Regio Oost-Suriname.

De arts verklaarde dat zijn patiënt vaker agressief gedrag vertoonde, maar dat dit de eerste keer is dat hij een deur van zijn kantoorruimte heeft vernield, hem vies en vuil heeft uitgescholden en bedreigd met de dood.

De aangever verklaarde dat hij de deur zelf in orde zal maken maar wel strafrechterlijke vervolging wenst met betrekking tot de bedreiging met de dood.

De politie van Meerzorg heeft de zaak in onderzoek.