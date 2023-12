Vrouw wordt na bezoek aan casino overvallen 

Een 48-jarige Braziliaanse vrouw in Suriname, is in de nacht van donderdag op vrijdag 22 december bij aankomst thuis aan de Jules Chin A Foengstraat overvallen en beroofd van haar tas.

Volgens het slachtoffer werd ze meteen onder schot gehouden door een crimineel die gekleed was in een zwarte korte broek en rood T-shirt.

De buit betreft een dames schoudertas inhoudende 400 USD, een mobiele telefoon van het merk iPhone 13 pro max en persoonlijke documenten.



Na de daad is de verdachte ingestapt in een gereedstaande blauwe Toyota Vitz, die in de richting van de Plutostraat is gereden.

Volgens het slachtoffer kwam ze van een casino thuis aan toen de rover haar overviel. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.