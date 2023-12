Schoten gelost op politie bij gijzeling ondernemer; verdachte met schotwond aangetroffen

Een gewapende bende heeft woensdagavond een ondernemer beroofd en gegijzeld op de hoek van de Noordpolderdam en Leiding 9 in Suriname. De criminelen maakten 15.000 SRD, een vuistvuurwapen en een wit Toyota Hiace busje buit.

Het slachtoffer R.R. (48) werd overrompeld tijdens het urineren. Hij werd daarna geblinddoekt en in zijn voertuig geplaatst. De criminelen reden vervolgens met hem naar de Magentaweg.

Volgens de ondernemer hebben de rovers onderweg nog twee criminelen opgehaald. Ze zijn daarna naar de woning van een zus van de ondernemer te Garnizoenspad gereden. Daar hebben de criminelen de security guards overrompeld en beroofd van een vuistvuurwapen en mobiele telefoon.



De security guards van een ander bedrijf in de straat schakelden de Surinaamse politie in die snel op de melding reageerde. Bij aankomst van de politie hebben de criminelen geschoten in de richting van de politie, vermoedelijk met een machine geweer.

De politie heeft het vuur terug geantwoord door op de criminelen te schieten. De daders vluchten daarna verschillende richtingen op. Vernomen wordt dat een paar van de rovers met een witte Toyota Vitz zijn opgehaald.

Kort daarna kreeg de politie een melding dat er een verdachte met schotwonden was aangetroffen nabij de plek waar de schietpartij plaatsvond.

De politie van Kwatta heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt. Volgens de security hebben ze acht tot tien criminelen op de camerabeelden gezien.