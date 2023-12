Langstzittende onschuldige gevangene in de VS vrijgesproken na 48 jaar

In de Verenigde Staten van Amerika is een man die meer dan 48 jaar in de cel heeft gezeten, woensdag vrijgesproken van moord.

Het gaat om de inmiddels 70-jarige Glynn Simmons (foto). Hij en een medeverdachte werden in 1975 veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerkster tijdens de beroving van een drankwinkel.

De veroordeling was gebaseerd op een ooggetuige die zichzelf later tegensprak, schrijft De Telegraaf. Achteraf is volgens de rechter duidelijk gebleken dat de misdaad waarvoor hij in de gevangenis zat, niet door hem was gepleegd.

Volgens een register dat de duur van de straffen voor onrechtmatige veroordelingen bijhoudt, is dit de langste tijd die een ten onrechte veroordeelde gevangene in de Verenigde Staten in de cel heeft gezeten.

Simmons kwam in juli op vrije voeten, maar hij is nu dus ook officieel onschuldig verklaard. Hij startte eerder dit jaar deze GoFundMe actie om geld op te halen voor zijn eigen woonruimte, kleding, meubels, transport, voedsel en medische behoeften.

Dat laatste omdat hij momenteel chemotherapie ondergaat voor leverkanker. Er is inmiddels meer dan 70.000 US dollars opgehaald.

“Ik ben 70 jaar oud. Ik ben van plan de resterende tijd te gebruiken om anderen te helpen die nog steeds vastzitten waar ik was. We moeten dit systeem repareren, zodat wat mij is overkomen nooit meer met iemand anders zal gebeuren!” aldus Simmons.