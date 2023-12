Eerlijke scholier brengt goed gevulde gevonden portemonnee terug

De eigenaar van een portemonnee die deze afgelopen maandag kwijt raakte aan de Kristalstraat in Suriname, mag van geluk spreken. Zijn geldbeurs werd door een langsfietsende scholier gevonden.

In de portemonnee zat een bedrag van $2.000 en een aantal creditkaarten.

Via een bericht op Facebook werd bekend dat de portemonnee ondertussen terug was bij de eigenaar. Die was vol lof omdat al het geld en de kaarten er nog in zaten.

“Deze goed opgevoede jongeman reed langs maakte ’t open, zag alle geld/kaarten en heeft gewoon niets eruit gepakt. Wie kan me in contact brengen met deze jongeman?”, luidde een oproep het bericht.

De oproep was geplaatst omdat de eigenaar van de portemonnee de jongen wil laten zien dat eerlijkheid altijd wordt beloond. Na de oproep kwam men achter het nummer van de moeder van de jongen en zal er vandaag contact worden gelegd.