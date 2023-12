Wilde occupatie Braamspunt bedreigd zeeschildpadden

[INGEZONDEN] – Sinds 2001 is de populatie van de aitkanti zeeschildpad in Suriname met een ongelofelijke 98% gedaald. Veel van de daling is te wijten aan bedreigingen op zee (o.a. niet duurzame visserij). Maar nu is de bedreiging nog dichterbij, namelijk op hun legstrand.

Belangrijk om te weten is dat van de 2 legstranden in Suriname (Galibi en Braamspunt) 90% van de aitkanti’s naar Braamspunt komt om te leggen. Hierdoor is Braamspunt het hoofd legstrand van de aitkanti’s in Suriname. En daardoor is elke verstoring daar er 1 te veel.

De afgelopen weken hebben we gezien dat vissers begonnen zijn om het legstrand van Braamspunt illegaal te occuperen. En dit gebeurt op het hoogste gedeelte van het legstrand waar de meeste zeeschildpadden hun eieren komen leggen. Dit is ook de plek waar de nesten de meeste kans hebben om uit te komen aangezien er daar geen gevaar voor erosie is.

De timing is heel slecht want het is net een paar weken voor de start van het zeeschildpadden seizoen van 2024, maar een bekende tactiek omdat men weet dat men in de stad in een feeststemming is en daardoor geen oog heeft voor wat er in het veld gebeurt.

Na constatering is direct aan de bel getrokken bij de bevoegde autoriteiten (Natuurbeheer en het districtscommissariaat Commewijne), echter is het gewenste resultaat uitgebleven met als gevolg dat er ondertussen reeds 4 illegale opstallen op het legstrand staan. Plus materialen voor het opzetten van nog een paar. Ook WWF-Guianas dat een regionaal aitkanti actieplan uitvoert, is op de hoogte gesteld maar heeft echter ook niets van zich laten horen.

Aangezien zeeschildpadden niet voor zichzelf kunnen spreken vraag ik hierbij namens hun voor onmiddellijk aanpak en beëindiging van de wilde illegale occupatie van Braamspunt door de bevoegde autoriteiten alsmede ondersteuning in deze van alle burgers en natuur- en milieuorganisaties die de zeeschildpadden een warm hart toedragen.



Michael Hiwat

Natuurbeschermer

michael.hiwat (at) gmail.com