Epidemioloog Sprenger na intensieve periode in Suriname weer naar Nederland

De bekende Nederlandse microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger vertrekt na een intensieve periode in Suriname, weer naar Nederland. Sprenger heeft de Surinaamse regering de afgelopen jaren ondersteund bij het reorganiseren van de gezondheidszorg, de beheersing van de coronapandemie en het verstevigen van de samenwerking met de Nederlandse medische sector.

Als blijk van waardering is er op dinsdag 12 december 2023 op het Kabinet van de President een afscheidsbijeenkomst gehouden, waarbij vol lof is gesproken over de bijdrage van Sprenger aan de verbetering van de nationale gezondheidszorg. Naast president Chandrikapersad Santokhi waren minister van Volksgezondheid ad interim Krishnakoemarie Mathoera en de ambassadeur van Nederland, Walter Oostelbos, aanwezig.

Het staatshoofd stond voornamelijk stil bij de uitdagingen van de COVID-19-pandemie en de leidende rol van Nederland daarin. Hij waardeert de bijdrage van Marc Sprenger voor zijn structurele en duurzame oplossingen tijdens de aanhoudende coronaperiode. Mede door zijn steun en leiderschap heeft Suriname volgens president Santokhi de COVID-19-pandemie weten te beheersen, zelfs beter dan veel andere landen.

Hij sprak ook zijn waardering uit voor de bijdrage van Sprenger aan de algehele duurzame herstructurering van de gezondheidssector. “Zijn missie is nog niet volbracht. Anderen zullen het overnemen, want die zijn inmiddels al getraind. En zij weten ook het traject te vervolgen. Alleen heb ik de minister van Volksgezondheid gevraagd om gebruik te blijven maken van zijn goede relatie, zijn netwerkorganisatie in Nederland en zijn invloed en autoriteit”, gaf de regeringsleider aan.

President Santokhi is ervan overtuigd dat het komende tijdperk een nieuw hoofdstuk zal markeren in de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. Met Sprenger in Nederland kan Suriname de gezondheidssamenwerking verder intensiveren en structureren. “Heer Marc Sprenger, zeer veel dank. Namens de regering en de Surinaamse gemeenschap wens ik u veel succes. Ik heb het volste vertrouwen dat je een deel van Suriname met je meedraagt, en dat deel zal je altijd blijven verbinden aan de periode waarin je hebt bijgedragen aan de versterking van de gezondheidszorg in Suriname”, merkte het staatshoofd op.

Minister Mathoera bracht namens volksgezondheidminister Amar Ramadhin erkentelijkheid over aan Sprenger. “De minister en het personeel van het ministerie van Volksgezondheid, evenals de overheid en het volk van Suriname, zijn u zeer erkentelijk voor uw enorme bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname. We waarderen uw inzet, gedrevenheid, passie en de verbindingen die u hebt gelegd. U heeft een blijvende impact gemaakt op de zorg in ons land, en uw inspanningen zullen niet vergeten worden. Wij hopen dat Suriname ook impact heeft gemaakt op u, met onze diverse cultuur en mensen die altijd openstaan en vriendelijk zijn. En we hopen u terug te zien”, gaf de bewindsvrouw aan. De epidemioloog werd vereerd met een bijzonder certificaat als een bijzonder blijk van waardering.