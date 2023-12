DSB: een succes verhaal van Suriname’s eigen kracht

Begin deze week presenteerde De Surinaamsche Bank (DSB) haar cijfers over 2020 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daaruit is naar voren gekomen dat de bank in Suriname positieve resultaten heeft neergezet in 2020.

Het is interessant om te kijken naar de periode daarvoor, die ongetwijfeld tot bovengenoemd resultaat heeft geleid.

In 2016/2017 had de bank een aantal bedenkelijke leningen verstrekt. De solvabiliteit van de bank kreeg een zware klap, waar het niet zelf meer uit kon groeien op eigen kracht. Er kwam nieuw management en in 2018 werd de Bank geherkapitaliseerd en veranderde de aandeelhouders verhouding: Hakrinbank kwam erbij, Assuria nam af. Self Reliance en Fatum verhoogde. Uiteindelijk kreeg een ieder ca 18%.

In 2019 werd Steven Coutinho gevraagd om als CEO/crisis manager de bank weer te herstellen binnen 2-3 jaar. Hij was voorheen managing director van Royal Bank of Canada voor de Nederlandse Antillen en Suriname en daarna verantwoordelijk voor de transformatie van RBC in het gehele Caribisch gebied.

In augustus 2019 vulde hij als CEO de directie, toen nog bestaande uit René van Rooij (Chief Operating Officer), aan. In januari 2020 trad ook Angela Sardjoe toe in het crisis-/directieteam en wel als Chief Risk Officer.

Coutinho, Van Rooij en Sardjoe stelden gezamenlijk een strategie samen met het personeel op: Simpler, Safer, Stronger.

1) simpler: de processen van de bank versimpelen/ digitaliseren

2) safer: de risico’s waar de bank aan blootgesteld was identificeren en managen

3) stronger: inkomsten op een verantwoorde manier verhogen, kosten drastisch snijden en oninbare kredieten uitwinnen; zonder aanziens des persoons.

De bank nam soms dan ook drastische maatregelen zoals cheques afschaffen, allerhande fees verhogen en rente prijzen afstemmen op basis van het risico van de klant.

In 2020 werd de bank plotseling geconfronteerd met de diefstal vanuit de Centrale Bank van Suriname; het zogenoemde kasreserve schandaal. Daar bovenop kwam de COVID crisis en de maatregelen om iedereen veilig te houden. Deze externe crisissen managen kwam bovenop de taak om de bank zelf te herstellen.

Het nieuwe management was zeer uitgesproken als het ging om het kasreserve schandaal en versterkte het geloof van zowel klanten als personeel dat de bank een nieuwe richting had ingeslagen: een van veilig en solide bankieren.

De bank zag een verdere aanloop van klanten die weer het vertrouwen kregen in DSB, die vervolgens hun deposito’s weer kon uitlenen op een verantwoorde manier. De Centrale Bank kreeg ook weer het vertrouwen in het herstel van DSB. Een bankencrisis die er dreigde in 2018, leek afgewenteld te zijn. Zowel Angela Sardjoe als Steven Coutinho traden vervolgens eind 2021 af.

De resultaten van DSB liegen er niet om: terwijl het resultaat in 2019 fors negatief was (SRD -38 miljoen), was de winst een jaar later al hersteld tot SRD +118 miljoen. Het jaar daarna (2021) werd nog een sterker jaar voor DSB zoals aangegeven tijdens de onlangs gehouden ALV.

DSB is het bewijs dat noodlijdende Surinaamse bedrijven ook hersteld kunnen worden. Door Surinamers. Op eigen kracht. Dat geeft hoop dat het in de rest van de Surinaamse economie ook kan.