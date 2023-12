Gouddelver steekt mede goudzoeker in brand na woordenwisseling

De politie in Suriname heeft een gouddelver aangehouden, die een mede goudzoeker vorige maand in brand heeft gestoken tijdens een ruzie na een woordenwisseling.

De verdachte en het slachtoffer zijn als gouddelvers werkzaam te 21 Passie in het district Brokopondo. Op een dag betrad het slachtoffer een tunnel, hetgeen niet in goede aarde viel bij de verdachte. Hij sprak het slachtoffer hierop aan.

De mannen raakten in een woordenwisseling, die heel gauw een andere wending aannam. De verdachte gooide brandstof op het slachtoffer en stak hem in brand met als gevolg dat hij brandletsel opliep.

Na intensief speurwerk werd de verdachte door Recherche Midden Suriname in samenwerking met Surveillance Midden in Paramaribo afgelopen weekend aangehouden en overgedragen aan de afdeling Recherche Midden Suriname, die belast is met het onderzoek.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.