Nederlands team van medisch personeel vertrokken naar Suriname

Dit Nederlands team van medisch personeel is vanmorgen vertrokken naar Suriname. Naast dat ze meehelpen in de zorg, gaan ze vooral ook kijken naar wat er meer nodig is.

Het is een eerste team dat onder leiding van arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger staat. Hij fungeert als speciaal gezant van het ministerie van VWS.

Gepensioneerd chirurg Chander Mahabier is één van de leden van het team. Het is een war zone zei hij tegen de NOS. Mahabier gaat opereren in een ziekenhuis in het district Nickerie: “Er gaan ook IC-verpleegkundigen mee, intensivisten, microbiologen, technici. We gaan ondersteuning geven die men nu niet heeft” zegt hij.

“Super trots op deze kanjers die de eerste ploeg vormen ter ondersteuning van de Surinaamse zorg. De COVID situatie is buitengewoon zorgelijk. Ze hebben code zwart en men red het niet meer alleen. Help je ook mee?” schreef Jörgen Raymann zojuist op Instagram, waar hij bovenstaande foto deelde.

Iedereen kan meehelpen. Daarvoor is een speciale site opgezet: nederlandvoorsuriname.nl