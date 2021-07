dr. Sprenger opnieuw naar Suriname uitgezonden als speciaal gezant

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, wordt als speciaal gezant opnieuw uitgezonden naar Suriname om ter plaatse te adviseren over de acute coronazorg. Dit in nauwe samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Dat heeft de Rijksoverheid vandaag laten weten.

Eind juli zal Sprenger voor maximaal 3 maanden vertrekken naar Suriname op speciaal verzoek van de Surinaamse president Santokhi. De speciaal gezant zal ter plaatse ook adviseren over de vaccinatieoperatie en de instelling van een Preventie Autoriteit.De missie wordt uitgevoerd vanuit het Nederlands-Surinaamse samenwerkingsprogramma Makandra.

Beging juni had Marc Sprenger als speciaal gezant de leiding over een missie om de medische noodsituatie in Suriname door corona te bestrijden. De missie bestond uit de inzet van een medisch team en een donatie van vaccins, medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen.