Vrouw klapt nieuwe vrouw van zwager

Een vrouw in Suriname vond dat de relatie tussen haar zus en zwager misging toen de man een andere vrouw leerde kennen. Zij geeft de nieuwe vrouw de schuld van het kapotgaan van de relatie tussen haar zus en zwager. Daarom ging zij naar de werkplaats van de nieuwe vrouw in Paramaribo en bracht haar klappen toe.

 

Het slachtoffer accepteerde dit niet. Zij deed aangifte ter zake mishandeling waarna de verdachte werd aangehouden. Na het verhoor is de verdachte zondag heengezonden.

Haar zus en zwager hadden een relatie van ongeveer twee jaar. Zij hebben samen een kind. Toen de man een andere vrouw leerde kennen, ging hij een relatie met haar aan. Hij is al ongeveer vier maanden in zijn nieuwe relatie, maar had nog contact met zijn ex vanwege hun kind.



De zus van de ex-vrouw kon niet verkroppen dat de man haar zus heeft gelaten voor een ander. Zij ging daarom naar de werkplaats van de nieuwe vrouw om haar te klappen.