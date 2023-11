Oud-vp Ashwin Adhin integraal vrijgesproken

Oud-vicepresident Ashwin Adhin is vandaag in Suriname vrijgesproken in de lopende rechtszaak tegen hem. Adhin werd in 2020 onder andere valsheid in geschrifte en vernieling van staatsmiddelen ten laste gelegd.

Advocaat Irvin Kanhai zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het Hof geen van de verwijten bewezen heeft geacht.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie had volgens Kanhai een straf van 12 maanden onvoorwaardelijk geëist. Alle drie rechters kwamen tot conclusie dat er geen bewijs is aangetroffen en spraken Adhin integraal vrij.

“Mijn hartgrondige dank aan mijn familie, vrienden, partij en U allen die ondersteuning geboden hebben in welke vorm dan ook. Mijn erkentelijkheid gaat uit naar de rechters die recht gesproken hebben, daar het vertrouwen die ik had in het rechtssysteem, door deze uitspraak gewaarborgd is gebleven.

Aan het openbaar ministerie doe ik nogmaals een beroep voor een kritische introspectie, en het bewaken dat de rechtszekerheid van alle burgers beschermd blijft”, aldus Adhin.