Ramdien: “Wat ABOP uithaalt in Nickerie moet stoppen!”

Parlementariër Harriet Ramdien stoort zich enorm aan het gedrag van coalitiepartner ABOP en heeft dat in onderstaand filmpje laten merken. Nadat vorige week bekend werd dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname 300 ha in concessie in de Corantijnrivier en 360 ha aan de Rijweg naar Apoera aan Goldline Mining NV heeft uitgegeven, is zij deze week opgeschrikt met de informatie dat bijkans 200 ha domeingrond in Nickerie, die deel uitmaakt van de Stalweide, is weggegeven aan de stichting Radjie Rijst Industrie.

“Ik ben moe van al de problemen die we constant krijgen. En vooral vanuit ABOP”, benadrukt de VHP parlementariër uit het rijstdistrict. Volgens Ramdien kan het niet door de beugel dat NH, waar een ABOP-minister de scepter zwaait, overnight een beslissing neemt welke voor watervervuiling in het district zal zorgen.

“Het kan niet! Het kan niet! Nu zitten we weer met een ander probleem. En uit dezelfde ABOP weer. De minister van Grondzaken. Hoe kan je in hemelsnaam onze Stalweide, die aan de veeteelthouders behoort, gaan uitgeven? 200 ha we gi wan man? San e psa nanga unu? Lezen jullie niet? Zijn jullie gek geworden?”, aldus de VHP’er.

De parlementariër richt zich in de video tot president Chan Santokhi en stelt dat dit nu teveel voor Nickerianen wordt om te kunnen verdragen. Zij dreigt met straatprotesten indien deze uitgifte niet wordt teruggedraaid.

“Wij Nickerianen zijn moe van al deze dingen. En ze gebeuren in een kantoor in het donker, in het geheim. Dan te a lati kba, dan pas wi e yere. A no kan man! A no kan man! We moeten stoppen met dit ding! Want door al deze gedragingen van ABOP, na unu Nickerman, unu parlementariërs e kisi den probleem. President, wij gaan om deze zaken op straat gaan. We gaan protesteren. We gaan dit niet pikken. Nickerie is boos. Dit ding wat ABOP uithaalt in Nickerie moet stoppen! ”, aldus Ramdien in onderstaand filmpje: