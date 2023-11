CIVD’er schiet autoband van vluchtende inbrekers kapot

Een alerte CIVD’er heeft afgelopen nacht twee verdachten, die een inbraak probeerden te plegen in een woning aan de Teshoraisaweg in Suriname, op heterdaad betrapt en aangehouden.

Bij het zien van de CIVD’er probeerden de verdachten weg te rijden met een auto waarmee ze ter plaatse waren. Het lukte de wapendrager om de autoband van de verdachten kapot te schieten. Hij wist daarna twee verdachten aan te houden.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld bracht de verdachten naar het politiebureau over. Bij onderzoek in de auto werden diverse breekwerktuigen aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld.