Verdachte van moord op 19-jarige Sharon Cairo na acht jaar aangehouden

De politie in Suriname heeft een 57-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de moord op de 19-jarige Sharon Cairo, acht jaar geleden.

De jonge vrouw was op 25 november 2015 van huis vertrokken om naar het stadscentrum te gaan. Toen huisgenoten merkten dat zij de volgende ochtend niet naar huis was gekomen, werd aangifte bij de Surinaamse politie gedaan.

De volgende dag werd het lichaam van Cairo in een goot aan de Vredeslustweg aangetroffen. Het lijk vertoonde tekenen van een misdrijf.

Na intensief speurwerk hebben leden van de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) en het Arrestatie-Team van de politie de 57-jarige moordverdachte Hemantkoemar K. in deze zaak aangehouden (foto).

Hij wordt ervan verdacht Sharon van het leven te hebben beroofd. Vernomen wordt dat DNA van de verdachte matched met DNA dat op het lichaam van de jonge vrouw was aangetroffen.

Na de aanhouding is Hemantkoemar overgedragen aan het Cold Case team. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.