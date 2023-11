Petronas bevestigt belangrijke olievondst in Blok 52 voor kust Suriname

Het Maleisische energiebedrijf Petronas heeft op donderdag 2 november bevestigd dat ze een significante olievondst heeft gedaan in Blok 52, gelegen voor de kust van Suriname. Dit baanbrekende nieuws is medegedeeld door de Surinaamse oliemaatschappij Staatsolie op aangeven van Petronas.

De olievondst werd gerealiseerd bij de Roystonea-1 exploratieput, gelegen op ongeveer 185 kilometer van de Surinaamse kust, in een waterdiepte van 904 meter. De put werd met succes geboord tot een totale diepte van 5.315 meter, waarbij meerdere oliehoudende zandlagen werden aangetroffen.

De omvang van het reservoir zal verder worden onderzocht. Bovendien zal worden bepaald of er mogelijkheden zijn om de Roystonea-1-ontdekking in samenwerking met de eerder gemaakte Sloanea-1-vondst, die in 2020 eveneens in Blok 52 werd gedaan, te ontwikkelen.

Staatsolie heeft met grote vreugde gereageerd op het nieuws over de Roystonea-1 vondst. Met vondsten in verschillende blokken draagt Suriname bij aan de ontwikkeling van een veelbelovende offshore olie- en gassector. Dit bevestigt tevens het potentieel van het Suriname-Guyana bekken.

Staatsolie streeft naar strategische samenwerking met internationale partners om gezamenlijk deze gebieden te ontwikkelen door middel van investeringen en kennisdeling.

Voor Petronas is de ontdekking van Roystonea-1 een stimulans voor verdere exploratie in de blokken waarin ze zelfstandig of in samenwerking met partners actief zijn.

Blok 52 beslaat een oppervlakte van 4.749 vierkante kilometer en bevindt zich ten noorden van de Surinaamse kust. Petronas heeft een vijftig procent belang en fungeert als operator in dit blok, waarbij ExxonMobil eveneens een vijftig procent belang heeft. Bovendien heeft Petronas een niet-uitvoerend belang van dertig procent in Blok 53 en fungeert ze als honderd procent operator in Blok 48.