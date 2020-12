Petronas meldt succesvolle boring in Blok 52

De Maleisische oliemaatschappij Petronas heeft zojuist via haar dochteronderneming Petronas Suriname E&P B.V. (PSEPBV) aangekondigd dat het zijn eerste ontdekking van Hydrocarbon (koolwaterstof) in Suriname heeft gedaan met de succesvolle boring van de Sloanea-1 exploratieput in Blok 52.

Het gaat dus om koolwaterstof welke afkomstig is van fossiele, ruwe olie die uit de aarde wordt gehaald. Veel koolwaterstoffen die ontstaan uit aardolie zijn brandbaar. Deze koolwaterstoffen zitten bijvoorbeeld als brandstof in aanstekervloeistof, benzine, diesel, kerosine, lampolie, paraffineolie, petroleum en stookolie.

Emeliana Rice-Oxley, vicevoorzitter van Exploratie, Upstream van PETRONAS, zei: “We zijn tevreden met de positieve resultaten van de put. Het zal Petronas de drive geven om door te gaan met het verkennen van Suriname, een van onze focusbekkens in Amerika. We kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking met onze partner ExxonMobil en een verdere versterking van onze relatie met de regering van de Republiek Suriname, als oplossingspartner, die vorderingen maakt met het leveren van schone en betrouwbare energie op de markt.”

Blok 52, dat een oppervlakte van 4.749 km² beslaat, ligt ten noorden van de kust van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, en bevindt zich in het toekomstige stroomgebied van Suriname en Guyana, waar verschillende grote ontdekkingen van koolwaterstoffen zijn gedaan.

De Sloanea-1-exploratieput is met succes geboord tot een totale diepte van 4.780 meter met behulp van de Maersk Developer-rig (foto).