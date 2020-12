Broers worstelen met politie bij aanhouding

De gebroeders G.G. (20) en M.M.(17) zijn in de nacht van zondag 6 op maandag 7 december door de politie van Albina aangehouden, waarna zij na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld. Bij hun aanhouding ontstond een worsteling tussen de politie en de twee broers meldt het Korps Politie Suriname.

Surveillerende wetsdienaren troffen in de late avond van zondag 6 december de verdachte G.G. in de omgeving van Marijke dorp aan. Hij werd tot drie keren toe gesommeerd de plek te verlaten en zich naar zijn woning te begeven. Dit viel niet in goede aarde bij G.G. en slingerde hij vulgaire taal naar het hoofd van de politie. Gezien de man zijn adem sterk naar alcohol rook, rees gelijk het vermoeden bij de politie dat G.G. onder invloed was van alcohol.

Hij werd direct in het politievoertuig geplaatst om ter ontnuchtering overgebracht te worden naar het politiebureau. Zijn jongere broer M.M. die inmiddels hiervan in kennis werd gesteld, sprong plotseling voor het dienstvoertuig. M.M. werd ernstig aangesproken door de politie, maar omdat hij er niet mee eens was dat zijn broer door de politiemannen werd meegenomen, greep de jongere broer M.M. een rekruut aan zijn arm vast.

Terwijl de jongere broer wederom ernstiger werd aangesproken door de wetsdienaren, raakte de man zo verhit. Hij gooide via het raam aan de zijde van het achterportier met alcoholische dranken op de rekruten.

De politieambtenaren stapten ter aanhouding van M.M. uit het dienstvoertuig. Bij die gelegenheid werd een rekruut van achteren aangevallen door de man. Er ontstond toen een worsteling tussen de politie en de twee broers. Het gelukte de wetsdienaren beide broers in de boeien te slaan, waarna zij ter voorgeleiding werden overgebracht naar het politiebureau.

Gelet op de jeugdige leeftijd van M.M. is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis te Opa Doelie meldt de Surinaamse politie vandaag.