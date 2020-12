Negatieve COVID-19-testuitslag vanaf 15 december verplicht bij aankomst in Nederland

Sommige reizigers die Nederland in willen reizen, moeten vanaf 15 december 2020, 18.00 uur, een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien. Het gaat om reizigers uit een land dat niet op de lijst van veilige landen van de Europese Unie staat en die ook uitgezonderd zijn op het EU-inreisverbod.

Dat heeft de Nederlandse overheid deze week bekend gemaakt. De regel geldt dus ook voor personen die vanaf Suriname naar Nederland vliegen. Zij moeten een negatieve COVID-19-testuitslag en een door de reiziger ondertekende verklaring kunnen tonen wanneer zij per vliegtuig of schip naar Nederland reizen.

Toont een reiziger bij reis per vliegtuig voor vertrek van het vliegtuig geen negatieve testuitslag en verklaring? Dan mag hij niet naar Nederland reizen en mag de reiziger het vliegtuig niet in. Bij aankomst per vliegtuig in Nederland controleert de Koninklijke Marechaussee ook of reizigers een negatieve testuitslag en verklaring hebben. Is dat niet het geval? Dan komen zij Nederland niet in. Zij vertrekken dan met dezelfde vervoerder naar het land van vertrek.

Dit is 1 van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De negatieve test geldt vooralsnog niet voor Nederlanders en EU-inwoners en hun familieleden die van buiten de EU/Schengen (terug)reizen.

De negatieve testuitslag en ondertekende verklaring is overigens geen versoepeling van het EU-inreisverbod. Nog steeds geldt dat alleen reizigers die uitgezonderd zijn op het EU-inreisverbod Nederland mogen inreizen, ofwel omdat het land van vertrek op de lijst met veilige landen van de EU staat, ofwel omdat iemand onder een uitzonderingscategorie valt en ondanks het EU-inreisverbod wel naar Nederland mag reizen. Deze negatieve testuitslag en verklaring zijn hier dus aanvullend op.