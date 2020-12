DNA stelt ex-vp Adhin in staat van beschuldiging

De Nationale Assemblée in Suriname (DNA) heeft zojuist de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van ex-vp Ashwin Adhin behandeld. Daarbij heeft een meerderheid van leden ervoor gestemd om Adhin in staat van beschuldiging te stellen. 31 leden waren voor en 15 tegen. Hierdoor kan de zaak tegen hem weer opgepakt worden.

Adhin was op maandag 16 november aangehouden door de politie en zat 9 dagen vast. Hij is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar diefstal en vernieling van media-apparatuur in het kantoor van de huidige vicepresident, Ronnie Brunswijk. Ook zou er in deze zaak volgens het OM sprake zijn van valsheid in geschrifte.

De vordering in DNA was door de procureur-generaal op 26 november per brief ingediend bij het parlement krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers. Dit nadat de rechter Adhin in vrijheid stelde omdat deze vond dat hij eerst door het parlement in staat van beschuldiging gesteld moet worden, zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven.

Dat is op donderdag 10 december dus gebeurd. De BEP heeft niet gestemd en de vergaderzaal vroegtijdig verlaten.