Benadeelde ziet man die hem beroofde in centrum Albina lopen en meldt politie

De politie van Albina heeft in de nacht van woensdag op donderdag 2 november een verdachte aangehouden, die op 25 augustus dit jaar een man zou hebben beroofd op de weg naar Papatam in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer op die bewuste avond door vier criminelen die gewapend waren met vuistvuurwapens, werd beroofd van een halsketting met een gewicht van 20 gram en een mobiele telefoon.

Afgelopen woensdag zag de aangever een 22-jarige verdachte J.G. in het centrum van Albina. Hij herkende hem als te zijn een van de rovers. Gelijk daarna schakelde de benadeelde de Surinaamse politie in, die meteen aan de opsporing werkte.

Het lukte de sterke arm om de verdachte een paar uur later in de kraag te vatten.

Vernomen wordt dat deze verdachte op 9 oktober ook al door de militairen was aangehouden bij een controlepost. Hij had toen een illegaal vuistvuurwapen in zijn bezit. Bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris werd hij echter in vrijheid gesteld, vanwege gebrek aan bewijs.

Het was toen niet bekend dat J.G. een van de roofverdachten was van 25 augustus. Hij werd toen aangehouden op basis van overtreding van de vuurwapenwet. Afgelopen nacht is hij wederom aangehouden en wel voor diefstal middels geweldpleging.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is J.G. in verzekering gesteld.